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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Ektiği tohum bugün yeşeriyor

Necip Fazıl Kısakürek’in torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak: 100’den fazla eser bıraktı. Her alana nüfuz etti. Onun verdiği mücadele bugün yeşeriyor

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Ektiği tohum bugün yeşeriyor
Türk fikir ve sanat dünyasının en önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yıldönümünde anılıyor. Kısakürek'in, hayatı boyunca fikir mücadelesi verdiğini belirten torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak, Kısakürek'in tüm hayatı boyunca Batı'nın çıkardığı oryantalist söylemlerin etkisini kazımak için mücadeleyle geçtiğini belirterek, "Müslüman Türk'e hak ettiği değeri verebilmek için 100'den fazla eser bıraktı.



Edebiyatından sinemaya, piyeslerden tarih eserlerine kadar her alana nüfuz etti. Onun verdiği mücadele bugün yeşeriyor. Zamanında 'Üstad'ı susturmaya çalışanlar, bugün bu gençliği, bu yeni filizlenen ağaçları taşlıyorlar" dedi.

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Ektiği tohum bugün yeşeriyor
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