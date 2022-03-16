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Giriş Tarihi: 16.3.2022 16:28 Son Güncelleme: 16.3.2022 16:29

El-Azîm Ne Demek? Allah'ın El-Azîm İsminin Anlamı Ve Fazileti

El-Azîm Ne Demek? Allah’ın El-Azîm İsminin Anlamı Ve Fazileti

Varlık alemini anlamamızı sağlayan şeylerden biri de Allah'ın sıfatlarıdır. Bu sıfatlar sayesinde Allah'ın kudretini daha iyi anlarız. Bu anlamda Esma-ül hüsna'yı bilmek oldukça ehemmiyetlidir. Allah'ın büyüklüğünü ifade eden isimlerinden biri de El-Azimdir. El-Azim ismi Allah'ın isimlerinden otuz dördüncüdür. Peki, El-Azim ne demektir?

Allah'ın isimlerinden olan el-Azim hem kuranda hem de günlük yaşantımızda sıklıkla dilimizde olan bir isimdir. Günde kılınan 5 vakit namazda rükuda 'Subhane Rabbiyel Azim' derken yüce olan Allah'ın azameti ve büyüklüğünü tekrar etmiş oluruz. Kur'an bittikten sonra da söylenen 'Sadakallahü'l-Azîm' yani azim olan Allah doğruyu söyledi diyerek Allah'ın azmi ve kudretini dil ile de tasdik etmiş oluruz. Bu manada El- Azim ismi üzerinde düşünülmesi gereken isimlerden biridir. Peki, El-Azim isminin anlamı nedir?

El-Azîm isminin anlamı

Azim ismi sözlükte ısrarla istemek, kesin karar vermek, irade ve sabır anlamlarına gelmektedir. Hem Kur'an hem de hadislerde sıklıkla karşılaşılan azim kelimesi Kur'an-da beş ayette sebat ve kararlık, dört ayette de kesin karar vermek anlamalarında kullanılmaktadır.

Allah'ın isimlerinden biri olan el- Azim de "Hakiki ve mutlak büyük, pek azametli, insan aklının erişemeyeceği derecede büyük, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan" anlamına gelmektedir.

Ya Azim esmasının fazileti

El-Azim isminden çıkacak faziletler insanın yüce kudret sahibi olan Allah'ın karşısında acizliğini anlaması ve Allah'ın emir ve yasaklarına mutlak bir şekilde teslim olmasıdır. El-Azim ismini idrak eden kişi Allah ile olan bağını artırarak huzura erer. Çünkü kalpler yalnız Allah'ı anmakla huzur bulur.

El-Azim isminin geçtiği ayetler

  • Bakara 255: Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.
  • Şura 4: Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur.
  • Vakıa 74: Öyleyse ulu rabbinin ismini tesbih et.

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El-Azîm Ne Demek? Allah'ın El-Azîm İsminin Anlamı Ve Fazileti
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