El-Azîm Ne Demek? Allah’ın El-Azîm İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın isimlerinden olan el-Azim hem kuranda hem de günlük yaşantımızda sıklıkla dilimizde olan bir isimdir. Günde kılınan 5 vakit namazda rükuda 'Subhane Rabbiyel Azim' derken yüce olan Allah'ın azameti ve büyüklüğünü tekrar etmiş oluruz. Kur'an bittikten sonra da söylenen 'Sadakallahü'l-Azîm' yani azim olan Allah doğruyu söyledi diyerek Allah'ın azmi ve kudretini dil ile de tasdik etmiş oluruz. Bu manada El- Azim ismi üzerinde düşünülmesi gereken isimlerden biridir. Peki, El-Azim isminin anlamı nedir?

El-Azîm isminin anlamı

Azim ismi sözlükte ısrarla istemek, kesin karar vermek, irade ve sabır anlamlarına gelmektedir. Hem Kur'an hem de hadislerde sıklıkla karşılaşılan azim kelimesi Kur'an-da beş ayette sebat ve kararlık, dört ayette de kesin karar vermek anlamalarında kullanılmaktadır.

Allah'ın isimlerinden biri olan el- Azim de "Hakiki ve mutlak büyük, pek azametli, insan aklının erişemeyeceği derecede büyük, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan" anlamına gelmektedir.

Ya Azim esmasının fazileti

El-Azim isminden çıkacak faziletler insanın yüce kudret sahibi olan Allah'ın karşısında acizliğini anlaması ve Allah'ın emir ve yasaklarına mutlak bir şekilde teslim olmasıdır. El-Azim ismini idrak eden kişi Allah ile olan bağını artırarak huzura erer. Çünkü kalpler yalnız Allah'ı anmakla huzur bulur.

El-Azim isminin geçtiği ayetler