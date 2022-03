El Aziz Ne Demek? Allah’ın El-Azîz İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın isimlerinden her biri çok kıymetli ve bilinmesi gereken isimlerdir. Küçük yaşlarda bizlere öğretilmesi bundandır. Allah'ın isimlerini iyice idrak etmek Allah'ın kudretinin bilinmesi bakımından da oldukça mühimdir. El- Aziz de bu isimlerden sadece biridir. Peki, el- Aziz ne demektir? El- Aziz isminin faziletleri nelerdir?

El- Aziz isminin anlamı

Güçlü, değerli ve şerefli anlamlarına gelen aziz kelimesi, Allah'a nispet edildiğinde "izzet sahibi, her şeye galip olan" anlamına gelmektedir. Allah(c.c.), yaratılmış ve yaratılmamış, görülen ve görülmeyen, zerreden kürelere kadar tüm kainatın yegane yaratıcısı ve her şeye kudreti yetendir. Bu anlamda her şeye galiptir. Bundan dolayı el-aziz ismi şerifi her şeyi kapsayıcı bir anlama da sahiptir.

Ya Aziz esmasının fazileti

Zikir, Müslümanların Allah'a yaklaşmalarını sağlayan ibadet şekillerinden biridir. Peygamber Efendimiz tarafından da sıkça zikir tavsiye edilmiştir. Allah'ın isimlerini zikretmek de Allah ile olan yakınlığımızı artırır ve kalplerimize şifa verir.

El-aziz isminin zikri de hem Allah'ın kudretini anlama ve tekrar etme hem de kalbin huzur bulması anlamında oldukça önemlidir.

El-Aziz isminin geçtiği bazı ayetler