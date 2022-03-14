Giriş Tarihi: 14.3.2022 13:20Son Güncelleme: 14.3.2022 13:20
El Aziz Ne Demek? Allah'ın El-Azîz İsminin Anlamı Ve Fazileti
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İzz ve izzet kökünden gelen aziz kelimesi güçlü ve değerli anlamlarına gelmektedir. Allah'ın isimlerinden biri olan el-Aziz de bu anlamda Allah'ın güç ve kudretinin büyüklüğünü ifade eden isimlerden biridir. Peki, el-Aziz isminin anlamı nedir?
Allah'ın isimlerinden her biri çok kıymetli ve bilinmesi gereken isimlerdir. Küçük yaşlarda bizlere öğretilmesi bundandır. Allah'ın isimlerini iyice idrak etmek Allah'ın kudretinin bilinmesi bakımından da oldukça mühimdir. El- Aziz de bu isimlerden sadece biridir. Peki, el- Aziz ne demektir? El- Aziz isminin faziletleri nelerdir?
El- Aziz isminin anlamı
Güçlü, değerli ve şerefli anlamlarına gelen aziz kelimesi, Allah'a nispet edildiğinde "izzet sahibi, her şeye galip olan" anlamına gelmektedir. Allah(c.c.), yaratılmış ve yaratılmamış, görülen ve görülmeyen, zerreden kürelere kadar tüm kainatın yegane yaratıcısı ve her şeye kudreti yetendir. Bu anlamda her şeye galiptir. Bundan dolayı el-aziz ismi şerifi her şeyi kapsayıcı bir anlama da sahiptir.
Ya Aziz esmasının fazileti
Zikir, Müslümanların Allah'a yaklaşmalarını sağlayan ibadet şekillerinden biridir. Peygamber Efendimiz tarafından da sıkça zikir tavsiye edilmiştir. Allah'ın isimlerini zikretmek de Allah ile olan yakınlığımızı artırır ve kalplerimize şifa verir.
El-aziz isminin zikri de hem Allah'ın kudretini anlama ve tekrar etme hem de kalbin huzur bulması anlamında oldukça önemlidir.
El-Aziz isminin geçtiği bazı ayetler
Al-i İmran 18: Allah, gerçekten kendisinden başka İlah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka İlah yoktur.
Hud 66: Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmetle Salih'i ve O'nunla birlikte iman edenleri o günün aşağılatıcı azabından kurtardık. Doğrusu senin Rabbin, güçlü olandır, Aziz olandır.
İbrahim 47: Allah'ı sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah Azizdir, intikam sahibidir.
Teğabün 18: Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.
Maide 118: Eğer onları azaplandırırsan, şüphesiz onlar Senin kullarındır, eğer onları bağışlarsan, şüphesiz Aziz olan, hakim olan Sensin Sen.
Hac 74: Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, Azizdir.
Mümin 1-2: Kitabın indirilişi aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. O'ndan başka tanrı yoktur, dönüş yalnız O'nadır.
Haşr 24: O Allah ki, Yaratan'dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.
Bakara 228: Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç 'ay hali ve temizlenme süresi' beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını saklamaları onlara helal olmaz. Kocaları, bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almada (başkalarından) daha çok hak sahibidirler. Onların lehine de, aleyhlerindeki maruf hakka denk bir hak vardır. Yalnız erkekler için onlar üzerinde bir derece var. Allah Azizdir. Hakimdir.
Haşr 23: O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam'dır; Mümindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir.
Hadid 1: Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Şura 19: Allah, kullarına karşı lütuf sahibidir; dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, Azizdir.