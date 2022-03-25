El Basir Ne Demek? Allah’ın El-Basir İsminin Anlamı Ve Fazileti

El-Basir anlamı kısaca Allah'ın her yerde gözünün olduğunu belirtmektedir. Esma-ül Hüsna'da yer alan tüm isimlerde olduğu gibi El-Basir esması da Allah'ın bir sıfatını temsil etmektedir. Bu esma zikredilerek Allah sığınılır ve ondan medet umulur. El Basir faziletleri ile de oldukça sevilen bir esmadır. El Basir esması hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

El Basir Ne Demek?

El-Basir anlamı en genel ifade ile Allah'ın açık ya da gizli olan her şeyi görüp duyduğunu ifade etmektedir. Allah-ı Teala'dan hiçbir şeyin saklayamayacağını El Basir esması ile anlatılmaktadır. Tüm dünyada ve evrende saklanmış ve gizlenmiş her şeyi bildiği anlamına gelir. Allah'ın yüceliği, kudreti ve ondan hiçbir şey saklanılamayacağı bu esma ile oldukça net ifade edilmiştir.

Ya Basir Esmasının Fazileti Nedir?

Ya Basir esmasının fazileti kullar için oldukça hayırlıdır. Bu esmanın fazileti için 302 kere zikredilmesi gerekmektedir. Devamlı bir şekilde Ya Basir esması zikreden kişiler, hayatlarında yaşadıkları olayların doğrusunu ve gerçeğini zamanla net bir şekilde görmeye başlarlar.

Dostlarının ya da düşmanlarının onlardan sakladıklarını ya da onun için planladıkları şeyleri görmelerini sağlar ve kullarını kötü insanların şerrinden korur. El Basir ismini her kim zikretmeye başlamışsa Allah-u Teala o kişiyi günahlardan uzaklaştırmaya başlamıştır. Bu esma kişinin hata yapmasını, günaha bulaşmasını engellemektedir. Ya Basir esması Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Kur'an'da geçen ayetler şu şekildedir;

"O yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır." (Enam Suresi, 18. Ayet Meali)

"…Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir." (Ali İmran Suresi, 156. Ayet Meali)

"…De ki: Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?" (Enam Suresi, 50. Ayet Meali)

"Öyle ise emrolunduğu gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçütlerini aşmayın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla görür." (Hus Suresi, 112. Ayet Meali)

El Basir esması zikredilirken okunması gereken dua da bulunmaktadır. Bu dua şu şekildedir;

"Ya Basir, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Allah'ım. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Amin."