El Battani Uzay Evi’nde çocuklar gökyüzünü keşfediyor

Çocuklar burada; astronot kıyafetleriyle sanal ay yürüyüşü, VR teknolojisiyle uzay simülasyonları, gezegen gözlemleri, ay küresi deneyimi ve refleksmetre uygulamaları gibi etkinliklere katılarak unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Teleskoplarla yapılan gözlemler sayesinde gökyüzündeki gezegenler, yıldızlar ve farklı gök cisimleri incelenebiliyor. Ayrıca merkezde bulunan eğitici kiosklar ve illüzyon panoları, çocukların ilgisini çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

Kağıthane Belediyesi, El Battani Uzay Evi ile çocuklara küçük yaşlarda bilim sevgisi kazandırmayı amaçlıyor. Merkeze gelen ziyaretçiler, uzaya dair bilgileri uygulamalı olarak öğrenirken aynı zamanda keyifli bir yolculuğa çıkıyor.