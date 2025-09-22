Haberler Yaşam Haberleri El Battani Uzay Evi'nde çocuklar gökyüzünü keşfediyor
Giriş Tarihi: 22.9.2025 19:26 Son Güncelleme: 22.9.2025 19:46

İstanbul Kağıthane Belediyesi, El Battani Uzay Evi ile çocuklara gökyüzünün ötesini keşfetme imkanı sağlıyor. Merkezde yer alan uzay temalı deneyimlerle çocuklar hem eğleniyor hem de bilime dair yeni bilgiler öğreniyor.

Çocuklar burada; astronot kıyafetleriyle sanal ay yürüyüşü, VR teknolojisiyle uzay simülasyonları, gezegen gözlemleri, ay küresi deneyimi ve refleksmetre uygulamaları gibi etkinliklere katılarak unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Teleskoplarla yapılan gözlemler sayesinde gökyüzündeki gezegenler, yıldızlar ve farklı gök cisimleri incelenebiliyor. Ayrıca merkezde bulunan eğitici kiosklar ve illüzyon panoları, çocukların ilgisini çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

Kağıthane Belediyesi, El Battani Uzay Evi ile çocuklara küçük yaşlarda bilim sevgisi kazandırmayı amaçlıyor. Merkeze gelen ziyaretçiler, uzaya dair bilgileri uygulamalı olarak öğrenirken aynı zamanda keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

