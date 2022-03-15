El Cami Ne Demek? Allah’ın El-Câmi İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın 99 isminin de belirli faziletleri vardır. Bazı özel zamanlarda bu isimleri zikretmek insanlar için önemli bir fırsattır. El Cami isminin de bu şekilde özel anlamları ve bazı faziletleri bulunmaktadır. Özellikle bu isim için Perşembe günü zikir günüdür. Zikir saat ise müşteri vaktidir.

El Cami Ne Demek?

Allah'ın özelliklerini ve insanlar üzerindeki etkilerini anlamak için Allah'ın 99 ismini öğrenmek önemlidir. Aynı zamanda bu isimlerini anlamını kavramak gerekir. El Cami, birbirinden zıt olan varlıkları bir araya getiren demektir. Kısaca bu anlama gelen isim, Kur'an'da Zümer suresinde geçmektedir.

El-Câmi anlamı bunun yanında bütün mükemmellikleri zat, fiil ve sıfat olarak kendinde toplayan, cesedi ve ruhu bir araya getiren, kalpleri ve dostları birleştiren demektir. Bu bağlamda El Cami Allah'ın birçok özelliğini gösteren önemli bir isimdir.

Ya Cami Esmasının Fazileti

Allah'ın isimlerini zikretmenin belirli faziletleri de bulunmaktadır. El Cami isminin de zikir günü perşembedir. Bunun yanında ebced değeri ve zikir sayısı da 114'dür. Bu bağlamda El Cami isminin faziletleri şunlardır: