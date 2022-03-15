Haberler Yaşam Haberleri El Cami Ne Demek? Allah’ın El-Câmi İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:32 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:32

El Cami Ne Demek? Allah’ın El-Câmi İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Cami Ne Demek? Allah’ın El-Câmi İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın gücünü kavramak ve özelliklerini öğrenmek için bazı yollar bulunmaktadır. Bunlardan biri de Allah’ın isimleri olarak geçen 99 tane ismi öğrenmektir. Esmaül Hüsna olarak adlandırılan bu isimlerin her birinin özel anlamları bulunmaktadır. El Cami ismi de Allah’ın 99 isminden biridir ve pek çok fazileti bulunmaktadır. Bunların ne olduğu merak konusudur. Peki, El Cami ne demektir?

Allah'ın 99 isminin de belirli faziletleri vardır. Bazı özel zamanlarda bu isimleri zikretmek insanlar için önemli bir fırsattır. El Cami isminin de bu şekilde özel anlamları ve bazı faziletleri bulunmaktadır. Özellikle bu isim için Perşembe günü zikir günüdür. Zikir saat ise müşteri vaktidir.

El Cami Ne Demek?

Allah'ın özelliklerini ve insanlar üzerindeki etkilerini anlamak için Allah'ın 99 ismini öğrenmek önemlidir. Aynı zamanda bu isimlerini anlamını kavramak gerekir. El Cami, birbirinden zıt olan varlıkları bir araya getiren demektir. Kısaca bu anlama gelen isim, Kur'an'da Zümer suresinde geçmektedir.

El-Câmi anlamı bunun yanında bütün mükemmellikleri zat, fiil ve sıfat olarak kendinde toplayan, cesedi ve ruhu bir araya getiren, kalpleri ve dostları birleştiren demektir. Bu bağlamda El Cami Allah'ın birçok özelliğini gösteren önemli bir isimdir.

Ya Cami Esmasının Fazileti

Allah'ın isimlerini zikretmenin belirli faziletleri de bulunmaktadır. El Cami isminin de zikir günü perşembedir. Bunun yanında ebced değeri ve zikir sayısı da 114'dür. Bu bağlamda El Cami isminin faziletleri şunlardır:

  • Bir şeyi çalınan veya kaybolan 5 vakit namazdan sonra 114 kere "Ya Câmi" zikrine devam edip araştırırsa çalınan veya kaybolan şeyini bulur.
  • Dargınları barıştırmak, evini terk edeni getirmek için her gün 12996 kere "Ya Câmi celle celâlühû" ism-i şerifi okunur.
  • Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.
  • El Cami ism-i şerifi, kayıp bir eşyayı bulmak ve iki kişinin arasında sevgi, birlik ve beraberliğin temini için, "Ya Cami Celle Celalühü" diyerek 114 kere okunur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika: SABAH Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın penaltısı..."
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor
Son dakika | Gözler o tarihe çevrildi! Yerli savaş uçağı geliyor
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Derbiye özel Torrent'ten sürpriz karar! Barcelona maçına bilet alan futbolcular var...
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Scholz'den önemli açıklamalar: Antalya Zirvesi önemli bir başarıdır
ARKADAŞINA GÖNDER
El Cami Ne Demek? Allah’ın El-Câmi İsminin Anlamı Ve Fazileti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA