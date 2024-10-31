El ele verdiler SMA’lı Sema’yı hayata bağladılar

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Şanlıurfa'da yakalanan Nurullah ve Zeynep Ekinci çifti, depremin ardından SMA Tip 1 hastası çocukları Sema'yı da alıp, Mardin'e yerleşti. Çift, çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Bu süreçte İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan Nurullah Ekinci'nin hem mesai arkadaşları hem de yükümlüler ellerini taşına altına koyarak Sema'nın kampanyasına yardımcı olabilmek için büyük mücadele verdi. Denetimli serbestlik yükümlüleri ve görevliler, el emeği göz nuru yaptıkları oyuncak bebek, dekoratif mum, kıyafet gibi birçok ürün üretip, satarak parasını Sema'nın kampanyasına bağışladı. Sema için birçok cezaevinde de kermes düzenlendi.

KAMPANYADA MUTLU SON

Aylardır süren büyük mücadele sonuç verdi. 31 aylık olan Sema'nın yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Tedavi için gereken para toplanırken, aile de büyük sevinç yaşadı. Ekinci ailesi, "6 Şubat depreminde evimiz zarar gördü. Kalabalık ortamlarda kalmak durumunda kaldık. Bu nedenle de kızım enfeksiyon kaptı ve 5 ay gibi bir süre yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Ama rabbimize sonsuz şükürler olsun ki sonunda yüzümüz güldü. Tedavi parası toplandı. Bu süreçte hem bakanlığımız hem de mesai arkadaşlarımız bize ve çocuğumuza büyük destek oldu" dedi. Aile, Türkiye'deki işlemlerinin ardında Dubai'ye giderken küçük Sema'nın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.