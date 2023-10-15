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Giriş Tarihi: 16.10.2023

El ele verirsek Dilek’i yaşatabiliriz

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El ele verirsek Dilek’i yaşatabiliriz
Konya'da yaşayan Ertan ve Meryem Çınar çiftinin 5 aylık bebekleri Dilek'e bir haftalıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Büyük bir şok yaşayan Çınar ailesi, kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların toplanabilmesi için 2.5 ay önce başlatılan kampanya kapsamında paranın henüz yüzde 28'i toplanabildi.



Çocukları için mücadele verdiklerini belirten baba Ertan Çınar, "Kızım hayata sımsıkı tutunuyor. Ne olur biz de onun elinden sımsıkı tutalım. Dilek'in her geçen gün gözlerimizin önünde erimesine izin vermeyin. Bu hastalıkta zaman çok önemli. Her bir dakika aleyhimize işliyor. Bir an önce parayı toplayıp, kızımızın tedavisi için Dubai'ye gitmek istiyoruz. Bizi kızımızdan mahrum bırakmayın" diye konuştu.

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El ele verirsek Dilek’i yaşatabiliriz
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