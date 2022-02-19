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Giriş Tarihi: 19.2.2022 11:39 Son Güncelleme: 19.2.2022 11:53

El emeği göz nuru karma sergi açıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
El emeği göz nuru karma sergi açıldı

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan hizmet alan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlılarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı karma serginin açılışı Vali Dr. Süleyman Elban tarafından gerçekleştirildi. Vali Elban, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergide çok özellikli eserlerin bulunduğunu söyleyen Vali Elban, "Buradaki eserler adeta sanat eseri niteliğinde. Emeği olan herkesin eline koluna sağlık. İnşallah siz hemşerilerimizin ilgisiyle buraya gösterilecek taleple birlikte bu sanat eserlerini üreten kadınlarımız, yavrularımız, gençlerimiz, büyüklerimiz daha çok motive olacaklar ve önümüzdeki dönem içerisinde hem ürün çeşitliliği hem de ürün adedi bakımından kendilerini daha çok geliştirecekler. Belki de bir yıl bile beklemeden kısa bir süre içerisinde yeniden güzel, panayır havasında bir sergiyle onların eserlerini sizlerle buluştururuz diye temenni ediyorum" dedi.

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El emeği göz nuru karma sergi açıldı
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