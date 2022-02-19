El emeği göz nuru karma sergi açıldı

Sergide çok özellikli eserlerin bulunduğunu söyleyen Vali Elban, "Buradaki eserler adeta sanat eseri niteliğinde. Emeği olan herkesin eline koluna sağlık. İnşallah siz hemşerilerimizin ilgisiyle buraya gösterilecek taleple birlikte bu sanat eserlerini üreten kadınlarımız, yavrularımız, gençlerimiz, büyüklerimiz daha çok motive olacaklar ve önümüzdeki dönem içerisinde hem ürün çeşitliliği hem de ürün adedi bakımından kendilerini daha çok geliştirecekler. Belki de bir yıl bile beklemeden kısa bir süre içerisinde yeniden güzel, panayır havasında bir sergiyle onların eserlerini sizlerle buluştururuz diye temenni ediyorum" dedi.