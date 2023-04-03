El Freni Arızası Nasıl Anlaşılır? El Freni İşareti Yanıp Sönüyor, Neden Olabilir?

El freni arızası nasıl anlaşılır sorusu, olası sorunlara yol açılmaması için otomobil sahipleri tarafından özellikle merak edilen bir konudur. Genellikle ilgili ve bu duruma maruz kalmış vatandaşlar ilk olarak el freni işareti yanıp sönüyor gibi belirtilerle karşılaşırlar. Dilerseniz el freni arızası nasıl anlaşılır cevabına dair tüm detaylar...

El Freni Arızası Nasıl Anlaşılır?

Motorlu taşıtların mühim sistemleri arasında el freni sistemi de yer almaktadır. El fren sistemi oldukça önemli olmakla beraber hayati durumlarda da büyük ehemmiyet taşımaktadır. Park halindeki araçların sabit bir konumda kalmasına olanak sağlayan el freni, arızalandığında aracı harekete geçebilir. Araçta el freni çekildiğinde sıkı bir tutuş oluşturmaması ve aracın kayması hissedildiğinde yetkili bir servise başvurulması gerekir. Bir diğer belirti ise araçlarda bulunan el freni ikaz lambasının yanıp sönmesidir. Bu durumda aracınız sizi el freninde bir arıza olduğu hususunda uyarır.

El Freni İşareti Yanıp Sönüyor, Neden Olabilir?

Araçlardaki el freni işaretinin yanıp sönmesi durumunda bu ikazı ihmal etmemeniz gerekir. El freni çekiliyken yanan bu işaret indirdiğinizde sönmektedir. Sorunun sahibi olan aracınız size el freni sisteminde bir sorun olduğunu bildirmektedir. Öncellikle bakılması gereken yer fren hidroliği sistemidir. Buradaki su seviyesi eksik ise sıvı doldurarak soruna çözüm getirebilirsiniz. Bir diğer problem ise park freni pabuçlarında olabilir. Fren pabuçları gibi park freni balataları da aşındığından bu ikaz oluşabilir. Ayrıca kullanım ve yağlama eksikliğinden ötürü el freni kablolarında sıkışma, kopma, gibi sorunlar oluşabilir. Genel olarak el freninin sıkı tutmamasından bu problemlerden birinin oluştuğunu anlayabilirsiniz. Böyle durumda yetkili bir servise başvurmanız önemle tavsiye edilir.