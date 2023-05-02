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Giriş Tarihi: 2.5.2023 18:34 Son Güncelleme: 2.5.2023 18:50

El freni çekilmeden bırakılan 'pat pat' bahçe duvarına çarptı

Amasya’da park eden sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonrasında hareket eden 'pat pat' türü motorlu araç hızlanıp bir bakkalın duvarına çarparak durdu. Görenlerin şaşırtan film gibi anlar bakkalın güvenlik kameralarına yansıdı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
El freni çekilmeden bırakılan ’pat pat’ bahçe duvarına çarptı

Amasya'da park eden sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonrasında hareket eden pat pat türü motorlu araç hızlanıp bir bakkalın duvarına çarparak durdu. Görenlerin şaşırtan film gibi anlar bakkalın güvenlik kameralarına yansıdı.

DUVARA ÇARPTI

Amasya'nın Ziyaret Beldesi'nde sürücüsünün indikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu pat pat bir anda hareket etti. Pat pat zeminin eğimli olmasının etkisiyle hızlanarak yaklaşık yüz metre ötede yer alan bakkalın önündeki duvara çaptı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen pat pat sürücüsü ve çevredeki esnafın şaşkın bakışları arasında müdahale edilerek durdurulabildi.

DUVARA ÇARPMASAYDI DÜKKANA GİRECEKTİ

Bakkal sahibi Muhammet Kabakçı, "İçeride müşteri vardı. Müşteri bir telaşa kapıldı, ne olduğunu anlayamadım. Bir baktım pat pat boşa gelmiş, eğer duvara çarpmasaydı dükkâna girecekti. El frenini çekiyor ama büyük ihtimal tutmuyor, kendiliğinden hareket ederek, bakkalın duvarına kadar geliyor" dedi.

El freni çekilmeden bırakılan 'pat pat' bahçe duvarına çarptı | Video

Film gibi anlara tanıklık eden pat pat ustası Yusuf Karaoğlu ise, "Müşterimiz park ettiği pat patın el frenini çekmeyi unutmuş. Kendiliğinden hareket eden pat pat bakkala doğru yürümüş, duvara çarptı. Biz ses duyunca fark ettik, yanına gittik. Şükürler olsun ki bir kaza falan olmadı" diye konuştu.

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El freni çekilmeden bırakılan 'pat pat' bahçe duvarına çarptı
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