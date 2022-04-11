Haberler Yaşam Haberleri El freni çekilmeyen otomobil otoparka uçtu
Giriş Tarihi: 11.4.2022 20:30 Son Güncelleme: 11.4.2022 21:55

El freni çekilmeyen otomobil otoparka uçtu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
El freni çekilmeyen otomobil otoparka uçtu

Kağıthane’de, sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil geri geri giderek otoparkta otomobillerin üzerine uçtu. Düştüğü yerde yoldan geçmekte olan bir kadın kılpayı kurtuldu

Gürsel Mahallesi Erzincan Sokak'ta geçtiğimiz günlerde akşam saatlerine doğru sürücüsünün yokuşta el frenini çekmeden park ettiği otomobil, bir süre sonra geriye doğru hareket etti. Tesadüf eseri, hiçbir yere çarpmadan geri geri yokuş aşağı ilerleyen otomobil, sokağın sonundaki demir korkulukları parçalayarak açık otoparktaki araçların üzerine düştü. O esnada, yaşananlardan habersiz sokakta yürüyen bir kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza sırasında, otoparktaki bir minibüste temizlik yapan Rıza M. ile Sadık M. adlı kardeşler, yerinden çıkarak araçtan içeri giren kaldırım taşlarının isabet etmesi yüzünden hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan kardeşler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm
SON DAKİKA: İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Karadeniz'de korkutan deprem!
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
SON DAKİKA: 17 yaşındaki Cemile Şenel'in ölümünde şok detaylar! Birlikte olacağını söyleyince eve çağırmış! Sonrası korkunç...
İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Ünlü doktoru öldüren at bakıcısının ifadesi ortaya çıktı! "Hedef gözetmeden ateş ettim"
SON DAKİKA: Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
El freni çekilmeyen otomobil otoparka uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA