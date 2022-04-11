El freni çekilmeyen otomobil otoparka uçtu

Gürsel Mahallesi Erzincan Sokak'ta geçtiğimiz günlerde akşam saatlerine doğru sürücüsünün yokuşta el frenini çekmeden park ettiği otomobil, bir süre sonra geriye doğru hareket etti. Tesadüf eseri, hiçbir yere çarpmadan geri geri yokuş aşağı ilerleyen otomobil, sokağın sonundaki demir korkulukları parçalayarak açık otoparktaki araçların üzerine düştü. O esnada, yaşananlardan habersiz sokakta yürüyen bir kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza sırasında, otoparktaki bir minibüste temizlik yapan Rıza M. ile Sadık M. adlı kardeşler, yerinden çıkarak araçtan içeri giren kaldırım taşlarının isabet etmesi yüzünden hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan kardeşler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.