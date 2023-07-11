El frenini çekmedi: 150 metreden denize düştü!

Tekirdağ'da yaşayan Ahmet Erek, dün akşam saatlerinde 39 NF 100 plakalı otomobili ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde Marmara Denizi'ne hakim ormana gitti. Otomobilini park eden Erek, manzara izlemek için aracından indi. İddiaya göre Erek'in el fenerini çekmeyi unuttuğu otomobili, eğilimli arazide hareket ederek, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize düştü. Erek de, daha sona evine gitti.

Otomobilin denize uçtuğunu görenlerin durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri dronla otomobilin yerini belirledi, dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada da araçta kimsenin bulunmadığı görüldü.