Haberler Yaşam Haberleri El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 20:44 Son Güncelleme: 13.12.2024 21:01

El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi

İstanbul Esenyurt’ta aracından inen taksi şoförü Ömer Peker, el frenini çekmeyi unutunca araç geri hareket etti. Aracını durdurmaya çalışan Peker, taksinin altında kalarak hayatını kaybetti. Geri giden taksi 3 araca çaptıktan sonra durdu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi

11 Kasım'da saat 07.30'da Adile Naşit Bulvarı'nda, olay meydana geldi. Taksinin şoförü Ömer Peker aracını sağa çekerek aşağı indi.

Ancak el frenini çekmeyi unuttu. Peker, aracının geri geri gittiğini fark edince durdurmak için arkasına geçti. Bir süre aracı tutmaya çalışan Peker, taksinin altında kaldı. Peker, yaralı halde yerde yatarken taksi geri geri gitmeye devam ederek Hasan A.'nın kullandığı, Muhammed Emin E.'nin kullandığı ve Mehmet T.'nin kullandığı araçlara çarparak kaldırım üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ömer Peker ağır yaralı olarak kaldırıldığı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA