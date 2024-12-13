El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi

11 Kasım'da saat 07.30'da Adile Naşit Bulvarı'nda, olay meydana geldi. Taksinin şoförü Ömer Peker aracını sağa çekerek aşağı indi.

Ancak el frenini çekmeyi unuttu. Peker, aracının geri geri gittiğini fark edince durdurmak için arkasına geçti. Bir süre aracı tutmaya çalışan Peker, taksinin altında kaldı. Peker, yaralı halde yerde yatarken taksi geri geri gitmeye devam ederek Hasan A.'nın kullandığı, Muhammed Emin E.'nin kullandığı ve Mehmet T.'nin kullandığı araçlara çarparak kaldırım üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ömer Peker ağır yaralı olarak kaldırıldığı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.