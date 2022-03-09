El Gaffar Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Gaffar İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Allah'ı somut duyularımızla hissedemeyiz, ona yakın olmak ve onu anlamak için başvurulacak en güzel yollardan birisi de Allah'ın ismi şeriflerini zikretmektir. Esmalar yüce Allah'ı daha iyi tanımaya vesile olurlar ki onu tanımak da, ona daha yakın olmaya vesiledir. Yaratıcımız Allah'ın güzel isimlerinden biri de El-Gaffar esmasıdır.

El-Gaffar İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Gaffar esmasının kelime anlamı bağışlayıcı ve mağfiret anlamına gelir. Bu esma Allah'ın af dileyenleri affetmesi, ayıpları gizli tutması ve tövbe edenleri bağışlaması gibi hikmetlerini belirten bir esmadır.

El-Gaffar ismi şerifi yüce Allah'ın bağışlamasının sonsuz, merhametinden sual olunmaz olduğunu belirtir.

El-Gaffar İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Allah'ı anlamak, onun kudretine sığınmak ve onu kalpte hissetmek için onun isimlerini zikretmek oldukça güzel bir yoldur. El-Gaffar ismi şerifi, bizlere Allah'ın sonsuz merhametini ve af dilendiği vakit tövbe kapılarını açacağını hatırlatan bir esmadır.

Allah'a layık bir kul olmak ve günahların affedilmesi için her Cuma günü 100 defa Ya Gaffar esmasını zikrederse Allah'ın izniyle günahları affedilir. Her gün Ya Gaffar esmasını zikretmeyi alışkanlık haline getiren kişiler düşmanlarına karşı galip gelir ve zorbalıktan kurtulur.

Sıkıntılı ve huzursuz zamanlar geçiren kişiler tam bir imanla Ya Gaffar esmasını zikrederse Allah kalbine huzur ve ferahlık verir. Günah işlemekten ve kötü söz söylemekten kaçınmak için bu ismi şerifi okumayı alışkanlık haline getirilmesi önerilmiştir.

El-Gaffar İle İlgili Ayetler Hangileridir?