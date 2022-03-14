El Hakk Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Hakk İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Allah-u Teâlâ'yı somut duyularımızla hissetmemiz imkansızdır onu sadece kalbimizle ve inancımızla hissedebiliriz. O'nun sıfatlarını öğrenerek ve benimseyerek Allah'a daha yakın olabilir ve imanımızı diri tutabiliriz. Bu durumda Esma-ül Hüsna'yı öğrenmek oldukça önem taşır çünkü ismi şeriflerin hepsi Allah(c.c)'a ait ayrı sıfatı öğrenmemize vesile olur. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden birisi de El-Hakk ismidir. Peki, El-Hakk ismi şerifi ne demektir?

El-Hakk İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Hakk esmasının kelime anlamı varlığı kesin olan, varlığı ve kudreti gerçek olandır. El-Hakk ismi şerifi yüce Allah'ın varlığının ve tek yaratan olduğunu belirten bir esmadır.

Bu esmanın değindiği anlam, Allah-u Teâlâ'nın varlığının gerçekliği, evveli ve ebedi olduğu gerçeğidir. El-Hakk ismi şerifi, Allah'ın varlığının sadece kulların zihninde değil, zihinlerin dışında olduğuna değinen bir esmadır.

El-Hakk İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Yaratıcımız Allah'a sığınmak, onu kalpte hissetmek ve ondan hacetler istemek için isimlerini zikretmek çok hoş bir yoldur. Yüce Allah'ın güzel isimlerini zikretmek ona olan inancı kuvvetlendirir ve kişinin kalbine huzur verir.

El-Hakk ismi şerifini okumayı alışkanlık haline getiren kişinin imanı ve ibadetleri aksamaz. 1000 defa ''Ya Hakk Celle Celâlühü'' ismi şerifini okuyan kişi Allah'ın izniyle hayat boyu kötülüklerden korunur ve geleceği güzel olur. Her gün 5 vakit namazın arkasından 108 defa El-Hakk ismi şerifini zikreden kişi varsa hastalıklarından kurtulup şifa bulur ve işlerinde yahut derslerinde başarılı olur.

Her gün El-Hakk esmasını 1000 kere okuyan kişiye Allah(c.c) güzel ahlak ve kalp nuru ihsan eder. Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Hakk İle İlgili Ayetler Hangileridir?