El Kaide firarileri operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon düzenledi. "El Kaide Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2018 yılında haklarında mahkumiyet kararı çıkan 44 yaşındaki Lütfü B. ve 51 yaşındaki Seyithan B., Avcılar İlçesi'nde gözaltına alındı.

Lütfü B.'nin "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan iki yıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan ise yedi yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ifade edildi. Seyithan B.'nin ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklanarak Metris Cezaevi'ne yerleştirildi.