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Giriş Tarihi: 25.3.2022 14:11 Son Güncelleme: 25.3.2022 14:12

El Kebir Ne Demek? Allah'ın El-Kebîr İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Kebir Ne Demek? Allah’ın El-Kebîr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın her bir esması birbirinden kıymetli ve üzerinde düşünülmesi gereken isimlerdir. Bu isimlerden biri de El-Kebir'dir. El-Lebir ismi Allah'ın yüceliğini ortaya koyan isimlerdendir. Peki, El-Kebir ismi ne anlama gelir?

El-kebir ismindeki kebir, "kiber" kelimesinden türemiştir. Kebir, Arapçada yüce, ulu anlamlarına gelmektedir. Peki, kebir kelimesi Allah'a nispet ettiğinde ne demektir? İşte El- Kebir ismi ile ilgili tüm detaylar...

El-Kebir isminin anlamı

Kebir, sözlükte büyük ve cüsseli, ulu ve yüce olmak anlamlarına gelir ve "kiber" kelimesinden türemiştir. El-Kebir ismi şerifi ise; "zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinmeyecek kadar ulu olan" anlamına gelmektedir. Kur'anı Kerim'de kiber kavramı 19 ayette geçer ve Allah'ın zat ve sıfatlarına nispet eder.

Ya Kebir esmasının fazileti

Gazzâlî, "azamet sahibi" diye mânalandırdığı kebîr isminin temel anlamının zât-ı ilâhiyyenin kemalinden ibaret olduğunu kaydeder. Gazzâlî zâtî kemali de varlığın kemaline irca eder ve bunu Allah'ın ezelî-ebedî olması ve her mevcudun varlığının O'ndan kaynaklanması şeklinde yorumlar.

Bu manada el-Kebir isminin anlamına en iyi şekilde vakıf olmak kullar için oldukça önemlidir. Çünkü el- Kebir isminin anlamını özümsemek Allah'ın gücünün ve kudretinin farkına varmak olacaktır. Böylelikle kullar, Allah'tan hakkıyla korkarak, O'nun isteklerini en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele ederler.

Tüm bunlar göz önünde bulundurduğunda Ya Kebir isminden çıkacak fazilet, Allah'ın büyüklüğünü hakkıyla bilmek ve ona göre hareket etmek olacaktır. Çünkü bu davranış insana cennet kapısını açar. Ayrıca Allah ile bağın kuvvetlenmesinde zikir oldukça önemlidir. Bu manada el-Kebir ismini sık sık zikretmek gerekmektedir.

El-Kebir'in geçtiği bazı ayetler

Nisa 34: Allah'ın, (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah'a itaatkârdır; Allah'ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

  • Hac 62: Böyledir; çünkü Allah hakkın ta kendisidir, O'nun dışında yalvarıp taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır.
  • Mü'min 21: Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız, ama O'na ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm, yüce ve ulu olan Allah'ındır.

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El Kebir Ne Demek? Allah'ın El-Kebîr İsminin Anlamı Ve Fazileti
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