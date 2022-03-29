El-Kerim Ne Demek? Allah’ın El-Kerîm İsminin Anlamı Ve Fazileti

Kerim, kerem kelimesinden gelir ve kerem sözlükte karşılıksız veren anlamında kullanılır. Allah'ın el-Kerim ismi tüm iyi sıfatları içerisinde barındıran 'cami' bir isimdir. Kerim ikram eden anlamına gelmekle birlikte ikram etme potansiyelinin de büyüklüğünü ortaya koyan bir isimdir.

El-Kerim isminin anlamı

Kerim kelimesi, kerem kökünden türemiştir. Kerem; cömert olmak, iyi, ahlâklı, asil ve değerli olmak" anlamına gelir. Kerim kelimesi ise; "yaratılıştan cömert olan, insanın şerefiyle bağdaşmayan her türlü şeyden arınmış bulunan" demektir. Kerim ismi Allah'a nispet edildiğinde "lütuf ve ihsanda bulunma" anlamını ifade eder.

Ya Kerim esmasının fazileti

Allah'ın El-Kerim ismi, lütuf ve ikramda ne kadar cömert olduğunu ortaya koymaktadır. Allah'ın isim ve sıfatları kullara da dünya hayatında yapmaları gereken tutumlar konusunda yön verir. Buradan anlaşılan kulların da verilen ikram karşısında cömert olmaları ve bunun şükrünü eda etmeleridir.

El- Kerim isminden alınacak en büyük feyizlerden biri de Allah'ın kulları için ne kadar cömert olduğunun bilinmesi ve buna karşılık gelen şükrü yerine getirmeleridir.

El-Kerim isminin geçtiği ayetler