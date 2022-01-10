El sanatlarıyla uğraşıp hastalıklarını yenmeye çalışıyorlar

Elazığ'da bulunan bir atölyede bir araya gelip çeşitli hastalıkları bulunan kadınlar, el sanatlarıyla uğraşarak aile ekonomilerine katkıda bulunurken hastalıklarını da unutarak adeta terapi görüyorlar.

Elazığ'da yaşayan Fatih ve Şenay Dost çifti, 10 yıl önce kurdukları atölye ile çok sayıda kursiyeri usta öğretici olarak yetiştirdi. Çift son olarak mahallelerindeki çeşitli hastalıkları olan ev hanımlarını bir araya getirerek el sanatları kursu vermeye başladı. 2 ay önce başlayan kursta çeşitli hastalığı bulunan 30 kursiyer, ahşap, seramik, polyester ve rölyef alanlarında aldıkları kurs ile hem aile ekonomilerine katkıda bulunurken hem de hastalıklarını unutarak adeta terapi görüyorlar. Kadınların amacı usta öğretici sertifikası alarak kendiişlerini kurup eğitim vermek. Kursiyerlerden Aycan Temiz, iktisat mezunu olmasına rağmen el sanatlarını çok sevdiğini dile getirerek, "Beni bir abla gibi karşılıyorlar. Burada bütün acılarımı unutuyorum. Ben bir öğretmen kardeş kaybettim, onun acısına dayanamıyordum. Buraya gelip acımı dindirdim. Böyle bir yer olduğu için Allah herkesten razı olsun" dedi.

"12 ÖĞRENCİM VAR"

Usta öğretici Adile Kaya, "Kursa kayıt yaptırdım, yaptırdıktan sonra atölyeye gelerek ortamı çok beğendim. Sonra belgelerimi tamamlayarak usta öğretici olup çalışmamı sürdürüyorum. 12 tane öğrencim var. Çalışmalarımıza ahşap, seramik, polyester ve rölyef olarak devam ediyoruz. Ev hanımlarımız ürünlerini tamamlayıp ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Öğrencilerimizden psikolojik durumlarından dolayı hobi olarak çalışmalarını yapanlar da var. Onlara da çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

"KANSER HASTASI OLAN DA, MS HASTASI DA GELİYOR"

Atölye sorumlusu Fatih Dost, eşi ile birlikte mahalle kadınlarına hobi atölyesi açmaya karar verdiklerini belirterek konuşmasına şöyle devam etti: "Çoğunlukla hasta olan bayan arkadaşlarımız var, onlara yardımcı olmak amacıyla buradayız. Kanser hastası, MS hastası olan, farklı hastalıkları olan, psikolojisi bozuk olan arkadaşlarımız var. Bunun yanı sıra kaynanasından, kocasından, çocuğundan şiddet gören arkadaşlarımız var. Bunların burada hobi amaçlı boyayla, ahşapla, seramikle, polyesterle buluşturduk. Bu arkadaşlarımızın burada düşüp kalkması, hastalanması, bazen ilaç yetiştirmemiz dâhil olmak üzere çok şey gördük ama çok şükür onları atlattılar. Biz bunları gördükten sonra onlar atlatırken biz daha çok mutlu oluyoruz. Bizim de onlara bir nebze katkımız varsa ne mutlu bize. Aslında arkadaşlarımızın bir hedefleri var. Biz de hoca olabilir miyiz diye soruyorlar, tabii ki olursunuz dedik biz de. Kendine bu ümidi, sevgiyi ve muhabbeti aşıladık. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hasta olan kadınlarımıza, ablalarımıza inşallah onlara da usta öğretici belgeleri verilip kendi çevresindeki arkadaşlara örnek olacak şekilde bu eğitimi verecekler."