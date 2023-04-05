El ve ayaklarını bağlayıp boğarak öldürdüler

İSTANBUL Fatih'te bir otelde çalışan 17 yaşındaki Ahmed Ş., evinde elleri ve ayakları bağlı boğularak öldürülmüş şekilde bulundu. Nişanca Mahallesi'nde 1 Nisan gecesi yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Ahmed Ş., babası Murad Ş. ile arkadaşları Suhrap S. ve H.S. aynı evde kalıyordu. Suhrap S. ve arkadaşı olay günü işten eve geldiklerinde Ahmed Ş.'nin öldürülmüş olduğunu gördü ve polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede Ahmed Ş.'nin ellerinin ve ayaklarının bağlandıktan sonra boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan kontrollerde evde herhangi bir dağınıklığın olmadığı, maktul şahsın da eşyalarının yerinde olduğu görülünce ekipler aynı evde kalan baba ve iki arkadaşı gözaltına aldı. Afganistan uyruklu Murad Ş. ile Suhrap Ş. ve H.S. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.