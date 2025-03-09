El yapımı bomba kullanan haraç çetesine baskın

İstanbul Arnavutköy'de iki ayrı işyerini kurşunlayan haraç çetesine üye 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerinin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken yapılan aramalarda tabancalar ve el yapımı bomba ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstiklal Mahallesi'nde 25 Şubat'ta maskeli iki şüpheli, motosikletle gelip bir emlak ofisini kurşunladı. Aynı gece bir sigorta şirketine de ateş açıldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin çalıntı motosiklet kullandığını belirledi. Motosiklette İbrahim A.'nın parmak izi bulundu. Takibe alınan şüphelilerden biri otobüste yakalandı. Evlerde 2 tabanca ve el yapımı bomba ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin çoğunun hırsızlık, gasp ve adam yaralama suçlarından sabıkası olduğu belirlendi.