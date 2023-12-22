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Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:59 Son Güncelleme: 22.12.2023 10:14

El yapımı patlayıcı yaptı polisi görünce 'İntihar edecektim vazgeçtim' dedi

Adana’da torpillerin içinden boşalttığı barutu, bilye ile birlikte pet şişeye doldurup, elektrik kablosuyla sararak el yapımı patlayıcı yapan ve daha sonra vazgeçerek polise teslim olan zanlı, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
El yapımı patlayıcı yaptı polisi görünce ’İntihar edecektim vazgeçtim’ dedi

Adana'da 22 yaşındaki Ramazan D., el yapımı patlatıcı (EYP) yaptı. Eski Adana Adliye Binası'na giden şüpheli, polisi görünce "Kendime zarar verecektim ancak vazgeçtim" diyerek teslim oldu. Düşük tesirli EYP, fünye ile patlatıldı. Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"VAZGEÇTİM"

Olay, 20 Aralık'ta Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., torpillerin içinden boşalttığı barutu, bilye ile birlikte pet şişeye doldurup, elektrik kablosuyla sararak el yapımı patlayıcı yaptı. Eski adliye binasına giden Ramazan D., kaldırımdaki polisi görünce elindeki patlayıcıyı bırakıp, "Kendime zarar verecektim ancak vazgeçtim" diyerek teslim oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Polis patlayıcının bırakıldığı bölgede güvenlik önlemi alıp, İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Eski adliye binası önüne bomba imha polisi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede düşük tesirli olduğu belirlenen patlayıcı, fünye ile patlatıldı. Polis merkezine götürülen şüpheli Ramazan D.'nin ise daha önce terör suçundan işlem görmediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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El yapımı patlayıcı yaptı polisi görünce 'İntihar edecektim vazgeçtim' dedi
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