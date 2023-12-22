El yapımı patlayıcıyla eski adliye binasına gitti, polisi görünce teslim oldu

Olay, 20 Aralık'ta saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., torpillerin içinden boşalttığı barutu, bilyeyle birlikte pet şişeye doldurup, elektrik kablosuyla sarıp el yapımı patlayıcı yaptı. Eski adliye binasına giden Ramazan D., kaldırımdaki polisi görünce elindeki patlayıcıyı bırakarak, "Kendime zarar verecektim ancak vazgeçtim" diyerek teslim oldu.