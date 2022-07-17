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Giriş Tarihi: 17.7.2022 17:20 Son Güncelleme: 17.7.2022 18:13

Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Elazığ Belediyesi, yaz şenlikleri kapsamında şehrin sevilen sanatçılarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Bu kapsamda Kültürpark Amfitiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 16 Temmuz Cumartesi akşamı Harput Kürsübaşı ekibi, Zafer Döner ve Serkan Bingöl Elazığlılarla buluştu. İlk olarak Harput Kürsübaşı ekibinin sahne aldığı etkinlik, Zafer Döner ve Serkan Bingöl konseri ile devam etti. Birbirinden güzel eserleri Elazığlılar için seslendiren müzisyenlere alanı dolduran konuklarda hep bir ağızdan eşlik ettiler.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI'NA TEŞEKKÜR

Birbirinden farklı etkinliklerle Elazığlıların keyifli bir yaz dönemi geçirmesine katkı sunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür eden vatandaşlar ise konserleri beğeni ile takip ettiklerini ifade ettiler.

17 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ ELAZIĞ BELEDİYESİ GENÇLİK KOROSU VE SERPİL BEKTAŞ SAHNE ALACAK

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 17 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Elazığ Belediyesi Gençlik Korosu'nun, saat 22.00'de ise Serpil Bektaş'ın Kültürpar Amfitiyatro'da sevenleriyle buluşacağı belirtilerek bütün vatandaşlarımızın ücretsiz gerçekleştirilen konserlere davetli olduğu kaydedildi.

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Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri’ne vatandaşlardan yoğun ilgi
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