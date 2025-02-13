Elazığ, Bingöl ve Şırnak’ta etkili kar yağışı nedeniyle 260 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar nedeniyle merkezde 15, ilçelerden Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 3, Maden'de 38, Karakoçan'da 8, Keban'da 3, Kovancılar'da 22, Palu'da 29 ve Sivrice'de 31 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 159 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL

Bingöl'de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 24, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 46, Karlıova'da 10, Kiğı'da 8, Yayladere'de 3 ve Yedisu'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, yaptığı yazılı açıklamada, kentte dün kar yağışının etkili olduğunu, ekiplerin kapanan 99 köy yolunun açılması için çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Üçgül, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi olarak hemen köy yollarında çalışmalara başladık. Dün kapalı olan birçok köy yolumuzu açtık ama kar yağışı yeniden etkili oldu. Bu sabah saatleri itibarıyla 99 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. 54 araçla karla mücadele sürüyor. Kısa sürede yolları yeniden ulaşıma açacağız."

Üçgül, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

ŞIRNAK

Şırnak'ta da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz ve Dağaltı köylerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.