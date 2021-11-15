Elazığ merkezli 2 ilde operasyon: 4 gözaltı

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele şubesi tarafından Elazığ ve çevre illerinde bulunan banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı takıp vatandaşların hesaplarından para çekilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Elazığ merkezli İstanbul ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda kart kopyalama aparatları, sahte banka kartları, silah ve silahlara ait yedek parça ve mühimmatlar ile uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.