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Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:32 Son Güncelleme: 15.12.2023 11:40

Elazığ otogarında silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da otobüs terminalinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ otogarında silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından 2 gün önce Hicret Mahallesinde bulunan Yeni Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana gelen silahlı kavga olayına karışan 3 şüpheli tespit edilerek operasyonla gözaltına alındı. Olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ve 2 kartuş ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Elazığ otogarında silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı
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