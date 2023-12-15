Elazığ otogarında silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından 2 gün önce Hicret Mahallesinde bulunan Yeni Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana gelen silahlı kavga olayına karışan 3 şüpheli tespit edilerek operasyonla gözaltına alındı. Olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ve 2 kartuş ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.