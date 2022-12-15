Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da 1 milyon TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı
Giriş Tarihi: 15.12.2022 18:35

Elazığ'da 1 milyon TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı

Elazığ'da bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Elazığ’da 1 milyon TL’lik ziynet eşyası hırsızlığı

Olay, gündüz saatlerinde Sürsürü Mahallesi Tekin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Metin G., sabah saatlerinde eşiyle beraber evinden çıktı. Bir süre sonra eve dönen ve kapılarının açık olduğunu gören Metin G., çelik kapının göbeğinin kırıldığını fark etti. Evlerinde yaptıkları kontrolde yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan ziynet eşyalarının yerinde bulamayan Metin G., durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yapıp, hırsızlığı yapan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Tüm veriler o rakamı işaret etti! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için YENİ açıklama!
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! Aralık 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell piyasalara yön verdi
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
SON DAKİKA: Türkiye'yi sarsan 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: Artık sabır bitti
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da 1 milyon TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA