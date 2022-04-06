Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da 102 tarihi eser ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.4.2022 12:02 Son Güncelleme: 6.4.2022 12:07

Elazığ'da 102 tarihi eser ele geçirildi

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da 102 tarihi eser ele geçirildi

Elazığ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 102 eser ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin çeşitli eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin kaldıkları yer tespit edilerek operasyon planlandı. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda kılıçlar, hançerler, tabancalar, objeler, taşlar, kutular, kolye uçları ve yüzükler gibi birçok öğe olmak üzere toplam 102 eser ele geçirildi.

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Elazığ'da 102 tarihi eser ele geçirildi
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