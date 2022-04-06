Elazığ’da 102 tarihi eser ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin çeşitli eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin kaldıkları yer tespit edilerek operasyon planlandı. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda kılıçlar, hançerler, tabancalar, objeler, taşlar, kutular, kolye uçları ve yüzükler gibi birçok öğe olmak üzere toplam 102 eser ele geçirildi.