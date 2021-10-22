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Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:59 Son Güncelleme: 22.10.2021 14:04

Elazığ'da 125 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da 125 bin TL’lik kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada piyasa değeri 125 bin TL olan tütün ürünleri ile çay ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin gümrük kaçağı ürünler getireceği belirlendi.Bunun üzerine şüphelilerin malzeme getirdiği aracı belirleyen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, piyasa değeri 125 bin TL olan gümrük kaçağı, bandrolsüz ve faturasız 250.000 adet makaron ve 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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Elazığ'da 125 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi
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