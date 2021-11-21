Elazığ’da ’13’üncü Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali’ sona erdi

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen 'Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali'nin 13.'sü, 5 günlük programının ardından ödül töreni ile sona erdi. Törene Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, sanatçılar, oyuncular, yönetmenler ve vatandaşlar katıldı. Törende sinevizyon gösterisinin ardından film yarışmasının jüri ekibine plaket verildi. Daha sonra dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi. Törende en iyi senaryo ve en iyi film ödülünü Bilmemek filmi, en iyi müzik ödülünü Ölü Ekmeği filmi, En iyi yönetmen ve görüntü yönetmeni ödülünü Çatlak filmi, en iyi erkek oyuncu ödülünü Kumbara filmi, en iyi erkek oyuncu Jüri özel ödülünü Bilmemek ve Konuk filmleri ile en iyi kadın oyuncu ödüllerini ise Bilmemek filmi ve Koridor filmi aldı.
Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, yaptığı konuşmada şunları söyledi,"13. Çaydaçıra Film Festivali'miz 17 Kasım akşamı ilimizde güzel bir organizasyonla başladı. Bugün finalini yapıyoruz. Elazığ'a 5 gün içerisinde çok değerli katkılar oldu. Misafirlerimiz, oyuncu arkadaşlarımız, yönetmenlerimiz ve yapımcılarımız aramızda. Film festivali yaparken onlara her zaman ihtiyacımız oldu çünkü onlar bizim ilimiz için çok önemli bir kültür ateşeleri. Gittikleri zaman ilimizi anlatacaklar, belki projelerini Elazığ'da gerçekleştirmek üzere ilimizin protokolü ile beraber hareket edecekler, çünkü her şey Elazığ için diyoruz. 2023 düsturumuzla Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir rotamız var. Elazığ'ımız da inşallah 2023 yılında kültür başkenti olur, en güzel temennimiz de bu olur. Mayıs ayında 14. Uluslararası Film Festivali'nde görüşmek üzere"