Elazığ’da ’13’üncü Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali’ sona erdi



Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, yaptığı konuşmada şunları söyledi,"13. Çaydaçıra Film Festivali'miz 17 Kasım akşamı ilimizde güzel bir organizasyonla başladı. Bugün finalini yapıyoruz. Elazığ'a 5 gün içerisinde çok değerli katkılar oldu. Misafirlerimiz, oyuncu arkadaşlarımız, yönetmenlerimiz ve yapımcılarımız aramızda. Film festivali yaparken onlara her zaman ihtiyacımız oldu çünkü onlar bizim ilimiz için çok önemli bir kültür ateşeleri. Gittikleri zaman ilimizi anlatacaklar, belki projelerini Elazığ'da gerçekleştirmek üzere ilimizin protokolü ile beraber hareket edecekler, çünkü her şey Elazığ için diyoruz. 2023 düsturumuzla Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir rotamız var. Elazığ'ımız da inşallah 2023 yılında kültür başkenti olur, en güzel temennimiz de bu olur. Mayıs ayında 14. Uluslararası Film Festivali'nde görüşmek üzere"