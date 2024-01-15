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Giriş Tarihi: 15.1.2024 11:50 Son Güncelleme: 15.1.2024 12:06

Elazığ'da 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 146 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'dan Elazığ'a seyir halinde bir araç ve konteyner yüklü tır durdurularak narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada 5 konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenek zulalanmış 143 kilo 300 gram skunk ve 2 kilo 850 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan araç, tır ve konteynerlere el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Operasyonda 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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Elazığ'da 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
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