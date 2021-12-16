Elazığ’da 1894 konut için kura çekimi yapıldı

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem ile 27 Aralık 2020'de yaşanan 5.3 şiddetindeki sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor.

Son olarak 5,3 depreminden hak sahibi olanlar ile 6,8 şiddetindeki depreminin ek süresinde hak sahibi olan toplam 3.276 hak sahibine Yemişlik bölgesindeki rezerv alanlarda yapılan toplam 1.894 konutun kura çekimi Elazığ AFAD il müdürlüğünde yapıldı. Noter huzurunda yapılan törene Vali Ömer Toraman da katılarak ilk kurayı çekti. Elazığ Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1894 tane hak sahibi vatandaşımızın konutları belirlenecek. Bu bugüne kadar çektiğimiz kuralar içerisinde ciddi manada konuta tekabül eden kuralardan bir tanesi olacak. Son 2 aylık dönemde 5828 tane konutun kurasını çekmiştik ve hızlı bir şekilde bunların teslimlerini de devam ediyor. Salı günü bunlara ilave olarak 379 tane konutun kurasını çektik, bunlar köy konutları kurasıydı. Bugün de 1894 tane ilimiz merkezinde çok katlı afetten dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın kurasını kıymetli noterimiz çekecek. Böylece başlangıçtan bugüne kadar kurasını çekmiş olduğumuz konut ve işyeri sayısı 15 bin 784'e ulaşmış durumda. Bu vesileyle şunu da belirtmekte fayda var. 2020 Ocak ayında meydana gelen depremden dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının mirasa ilişkin itilafları bir tarafa bırakarak söylüyorum, hemen hemen tamamının kurasını çekmiş durumdayız. Aralık 2020 tarihinde meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremden dolayı oluşan hasarların telafisi için de bir hayli yol kat ettik. Buradan da yine pek çok vatandaşımıza konutlarını teslim ettik. İnşaatı devam eden ve peyderpey teslim edeceğimiz konutlarla beraber inşallah yakın zamanda 5.3 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlarımızın da hasarlı konutlarını telafi etmiş olacağız."