Elazığ’da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında silahlı kavgaya çıktı. Çatışmada Hüseyin Kaya (57), Cumhur Kaya (26) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hüseyin Kaya'nın öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, Cumhur Kaya'yı yerden alarak ambulansta kalp masajı yaparken saldırganlardan Osman Şimşek ambulansın içerisindeki Cumhur Kaya'ya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti. Kaya, ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Osman Şimşek (60) ve Eren Şimşek (28) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.