Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da 2 kişiyi darp edip telefonlarını çalan şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 11.2.2022 13:39 Son Güncelleme: 11.2.2022 14:07

Elazığ'da 2 kişiyi darp edip telefonlarını çalan şüpheli yakalandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da 2 kişiyi darp edip telefonlarını çalan şüpheli yakalandı

Elazığ'da, yabancı uyruklu 2 kişi darp ettikten sonra telefonlarını çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yabancı uyruklu iki kişiyi darp edip cep telefonlarını gasp eden şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda olayı 11 suç kaydı bulunan M.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edilerek belirlenen adresinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin gasp ettikten sonra sattığı 2 cep telefonu da ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.A., adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması! Hane başı yıllık 5 bin lira destek
Son dakika | İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu
Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
Son dakika haberi | Çiftçilere gübre desteği: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim
İşte Türkiye ve Avrupa’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
CHP, Bilecik'e kabusu yaşatıyor! Önce paraları sömürdüler şimdi de halkın sağlığına göz diktiler
Sosyeteyi sarsan suçlama! Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu: Kocamı sevgilisi öldürmüş olabilir
Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde
Çiftçiye gübre ve mazot desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da 2 kişiyi darp edip telefonlarını çalan şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA