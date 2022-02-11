Elazığ’da 2 kişiyi darp edip telefonlarını çalan şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yabancı uyruklu iki kişiyi darp edip cep telefonlarını gasp eden şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda olayı 11 suç kaydı bulunan M.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edilerek belirlenen adresinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin gasp ettikten sonra sattığı 2 cep telefonu da ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.A., adliyeye sevk edildi.