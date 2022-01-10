Elazığ’da 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, il merkezinde bir ikametin çatı katından 1 adet kombi çalınması olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen ve 28 suç kaydı olduğu anlaşılan A.B. (22) isimli şüpheli, çaldığı kombi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kombinin sahibine teslim edildiği İkametten Hırsızlık olayında, işlemleri tamamlanan A.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.