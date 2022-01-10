Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.1.2022 13:40 Son Güncelleme: 10.1.2022 13:53

Elazığ'da 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin çalışması sonucu kombi çalıp yakalanan ve 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, il merkezinde bir ikametin çatı katından 1 adet kombi çalınması olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen ve 28 suç kaydı olduğu anlaşılan A.B. (22) isimli şüpheli, çaldığı kombi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kombinin sahibine teslim edildiği İkametten Hırsızlık olayında, işlemleri tamamlanan A.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elazığ'da 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
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