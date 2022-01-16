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Giriş Tarihi: 16.1.2022 21:52 Son Güncelleme: 16.1.2022 22:16

Elazığ’da 3.3 büyüklüğünde deprem

İHA
Elazığ’da 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.17'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 8 KİLOMETRE

Depremin derinliği, 8 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

"TARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivrice ilçemizde 16/01/2020 tarihinde saat 21.17'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

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Elazığ’da 3.3 büyüklüğünde deprem
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