Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 14:58 Son Güncelleme: 17.1.2024 15:10

Elazığ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Elazığ’da 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve bir cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1’i yaya olmak üzere 2 kişi yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Ömer Faruk Temiz idaresindeki otomobil, yola atlayan Sıla K.'ya çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Hayri Ateş yönetimindeki hafif ticari otomobile ve Aydın Akgün'ün kullandığı cipe çarptı. Kazayı fark etmeyen Ahmet Kara idaresindeki otomobil, kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.

Kazada biri yaya olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
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