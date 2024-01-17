Elazığ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Ömer Faruk Temiz idaresindeki otomobil, yola atlayan Sıla K.'ya çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Hayri Ateş yönetimindeki hafif ticari otomobile ve Aydın Akgün'ün kullandığı cipe çarptı. Kazayı fark etmeyen Ahmet Kara idaresindeki otomobil, kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.

Kazada biri yaya olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.