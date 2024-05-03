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Giriş Tarihi: 3.5.2024 00:22 Son Güncelleme: 3.5.2024 00:25

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 23.57'de yaşanan depremin 8,77 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,0 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Geçmiş olsun... Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır'' dedi.

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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem!
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