Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da 452 deprem konutu için kura çekildi
Giriş Tarihi: 26.11.2021 17:54

Elazığ'da 452 deprem konutu için kura çekildi

AA
Elazığ’da 452 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından depremzedeler için Abdullah Paşa Mahallesi'nde inşa edilen 452 konut için kura çekimi yapıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Abdullah Paşa Mahallesi'nde 4. etapta yapımı tamamlanan 516 kentsel dönüşüm konutundan 452'si için İl Özel İdaresi'nde Vali Ömer Toraman'ın katılımıyla noter huzurunda kura çekim töreni gerçekleştirildi. Toraman, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, teslim edilecek konutların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Vali Ömer Toraman şunları kaydetti:

"Depremin yaralarının sarılması, hayatın normalleşmesi için devletimiz var gücüyle mesai harcıyor. Çok önemli işler halledilerek bugüne gelmiş bulunuyoruz. Son 1,5 aylık süre zarfında TOKİ tarafından inşası tamamlanan ve dağıtım için teslim aldığımız konutlarımızın toplam sayısı 3 bin 479 oldu. Demek ki son 1,5 aylık dönemde Elazığ'da 3 bin 479 adet konut ve iş yeri kurası çekmişiz. Böylece vatandaşlarımız evlerini öğrenmiş oldular. Kura çekimini müteakiben de süratle konutlarını, anahtarları teslim ediyoruz. Bir taraftan arkadaşlarımız bunun için gayret gösteriyor. Elazığ'da bugüne kadar 13 bin 425 kura çekmişiz. Bunun 99 tanesi iş yeri, diğerleri konut kurasıdır."

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Elazığ'da 452 deprem konutu için kura çekildi
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