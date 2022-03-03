Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da 70 öğrenci zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 3.3.2022 14:28 Son Güncelleme: 3.3.2022 14:44

Elazığ'da 70 öğrenci zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da 70 öğrenci zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bulunan bir okulda zehirlenme iddiasıyla toplam 70 öğrenci hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerde bir anda boğazda yanma, karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikâyetleri görüldü.

Olay öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda meydana geldi. Öğrencilerde bir anda boğazda yanma, karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikâyetleri görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Zehirlendiğinden şüphelenilen toplam 70 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından Elazığ Valiliği açıklama yapılarak olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İlimiz merkezinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda, gaz zehirlenmesi ihbarı alınması üzerine; Sağlık, AFAD ve Emniyet ekibi ile birlikte doğalgaz dağıtım şirketi personelleri süratle okula intikal etmiş olup ilgili birimlerce yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmemiştir. 70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahade altına alınmıştır. Kontrolleri tamamlanan öğrencilerimiz ailelerine teslim edilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin ve okul personelimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir"denildi.

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Elazığ'da 70 öğrenci zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı
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