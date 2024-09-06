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Giriş Tarihi: 6.9.2024 12:27 Son Güncelleme: 6.9.2024 13:02

Elazığ’da alkollü sürücü çocuğa çarptı:1 ölü

Elazığ’da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü, bisiklet süren 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da alkollü sürücü çocuğa çarptı:1 ölü

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde kaza meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, yolun kenarında bisiklet süren 10 yaşındaki Udey Elhasan'a çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı Udey Elhasan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Elazığ’da alkollü sürücü çocuğa çarptı:1 ölü
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