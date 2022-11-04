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Giriş Tarihi: 4.11.2022 18:25

Elazığ'da arazi kavgasında kan aktı: 3 ölü

Elazığ'da, iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Korkunç olayda 3 kişi yaşamını yitirdi.

DHA
Elazığ’da arazi kavgasında kan aktı: 3 ölü

Olay, akşam saatlerinde Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Tutak ve Bülent Buluç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durumu ağır olan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 1'i olayın şüphelisi 3 kişiyi emniyete götürdü. 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da arazi kavgasında kan aktı: 3 ölü
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