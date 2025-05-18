Elazığ’da art arda 2 olay! Muhtarın aracı kurşunlandı, silahlı kavgada ise 2 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. 9 gün önce muhtarlık binasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan muhtar Hacı Mehmet Özer'in aracı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunladı.

Yarım saat sonra ise aynı mahallede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 olay yerinde de inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.