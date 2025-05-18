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Giriş Tarihi: 18.5.2025 09:10 Son Güncelleme: 18.5.2025 09:33

Elazığ'da art arda 2 olay! Muhtarın aracı kurşunlandı, silahlı kavgada ise 2 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen iki olayda, ilk olarak muhtarın aracı kurşunlanırken yarım saat sonra ise aynı mahalledeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Aracı kurşunlanan muhtarın 9 gün önce silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı öğrenildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da art arda 2 olay! Muhtarın aracı kurşunlandı, silahlı kavgada ise 2 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. 9 gün önce muhtarlık binasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan muhtar Hacı Mehmet Özer'in aracı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunladı.

Yarım saat sonra ise aynı mahallede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 olay yerinde de inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Elazığ'da art arda 2 olay! Muhtarın aracı kurşunlandı, silahlı kavgada ise 2 kişi yaralandı
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