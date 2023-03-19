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Giriş Tarihi: 19.3.2023 15:13

Elazığ'da baba tartıştığı oğlu ve gelinini vurdu

Elazığ’da S.G., evde tartıştığı oğlu M.G. ile gelini B.G.’yi pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olaydan sonra kaçan S.G. yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Elazığ’da baba tartıştığı oğlu ve gelinini vurdu

Olay, dün akşam merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. S.G., oğlu M.G. ve gelini B.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. S.G. tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfekle oğluna ve gelinine ateş etti. Saçmaların isabet ettiği M.G. ve B.G. yaralandı. S.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.G. polisin çalışmasıyla, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. S.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Elazığ'da baba tartıştığı oğlu ve gelinini vurdu
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