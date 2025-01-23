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Giriş Tarihi: 23.1.2025 13:36

Elazığ’da bir günde 4’ü kadın 5 kişi evlerinde ölü bulundu

Elazığ’da bir günde 4’ü kadın 5 kişi, çeşitli hastalıklar nedeni ile evlerinde ölü bulundu.

İHA
Elazığ’da bir günde 4’ü kadın 5 kişi evlerinde ölü bulundu
Olaylar, sabah saatlerinde Elazığ merkez Üniversite, Fevzi Çakmak, Ulukent ve Sürsürü mahallelerinde meydana geldi. Yakınları, farklı adreslerde ikamet eden N.G., M.Ö., A.K., B.Ş. ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıstan haber alamadı. Haber verilmesi üzerine evlere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede epilepsi hastası olan A.K.'nin atak nedeni ile diğerlerinin de doğal ölümle hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına verildi.
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Elazığ’da bir günde 4’ü kadın 5 kişi evlerinde ölü bulundu
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