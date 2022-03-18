Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da bir haftada 152 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 18.3.2022 18:42 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:02

Elazığ'da bir haftada 152 şüpheli yakalandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da bir haftada 152 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 152 şahıs yakalanarak 25’i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde son bir hafta içerisinde Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 152 şahıs yakalanarak 25'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 8 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi. Denetimler esnasında ise 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, Çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespitiyle ele geçirilen, 1 motosiklet de sahibine teslim edildi.

Ayrıca, bir ikametten hırsızlık olayı hakkında tespit edilen failin adresine gerçekleştirilen operasyonda 2'si ruhsatsız tabanca olmak üzere birçok elektronik ve hırdavat malzemeleri, cep telefonları, antika eşyalar, kişisel aksesuarlar, bilgisayar ve araç teypleri gibi toplam 55 parça hırsızlık eşyası ele geçirilerek sahiplerinin tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
Son Dakika Haberi | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı! İstanbul'da okullar tatil
Son dakika: Barcelonalı futbolcular Galatasaray tribünlerini çıldırttı! Son saniyelerde Nef Stadyumu’nu karıştıran hareket…
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
Son dakika: Galatasaray - Barcelona maçı sonrası Marcao bombası! Dev kulüpler ve o rakam...
SON DAKİKA: Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Tarihe mühür vuran şaheser: İlk bir hafta ücretsiz
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ayrılığı resmen açıkladı! Ezeli rakip Berke Özer için atağa kalktı
Son dakika: SABAH Spor yazarları Galatasaray - Barcelona maçını değerlendirdi! "Mostafa Mohamed'in yedek başlaması..."
Asfaltta maydanoz
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da bir haftada 152 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA