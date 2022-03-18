Elazığ’da bir haftada 152 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde son bir hafta içerisinde Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 152 şahıs yakalanarak 25'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 8 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi. Denetimler esnasında ise 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, Çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespitiyle ele geçirilen, 1 motosiklet de sahibine teslim edildi.

Ayrıca, bir ikametten hırsızlık olayı hakkında tespit edilen failin adresine gerçekleştirilen operasyonda 2'si ruhsatsız tabanca olmak üzere birçok elektronik ve hırdavat malzemeleri, cep telefonları, antika eşyalar, kişisel aksesuarlar, bilgisayar ve araç teypleri gibi toplam 55 parça hırsızlık eşyası ele geçirilerek sahiplerinin tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı.