Elazığ’da bir haftada 89 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde son bir hafta içerisinde Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları neticesinde aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 89 şahıs yakalanıp 18'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp olarak aranan 3 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi. Denetimler esnasında ise 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 25 fişek, 2 tüfek ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.