Elazığ’da bir kadın 4. kattan aracın üzerine düştü

Olay öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Çınar Sokakta meydana geldi. N.Y. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartmanın 4. katından park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi araç üzerine çıkarak yaptı. Ardından kadın aracın üzerinden indirilerek ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.