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Giriş Tarihi: 31.3.2022 18:20 Son Güncelleme: 31.3.2022 19:06

Elazığ'da bir kadın 4. kattan aracın üzerine düştü

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da bir kadın 4. kattan aracın üzerine düştü

Elazığ'da, bir kadın dödüncü kattan bir aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi aracın üzerinde yaparak hastaneye kaldırdı.

Olay öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Çınar Sokakta meydana geldi. N.Y. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartmanın 4. katından park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi araç üzerine çıkarak yaptı. Ardından kadın aracın üzerinden indirilerek ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da bir kadın 4. kattan aracın üzerine düştü
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